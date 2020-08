Concerto all'alba di Remo Anzovino in Fortezza (Di domenica 9 agosto 2020) 0583 641007 " 055 667566 " www.montalfonsoestate.it . CAMMINalba - Per chi lo desidera, al Concerto è abbinata l'iniziativa "Camminalba", camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla ... Leggi su lagazzettadelserchio

ila95 : @neverlandhouse_ @restistaseranic Antonello non di sicuro: il giorno prima terrà il suo concerto con De Gregori all’Olimpico ?? - 85Micconi : RT @OrchestraRai: Per lo spazio dedicato alla musica contemporanea, sabato 8 agosto alle 23.15 su @raicinque il concerto dell'Orchestra Sin… - newbohemien : RT @guidotweet: @borghi_claudio @pasquetti5 @nonexpedit @bscfederico @ricpuglisi No, la categoria di quelli che trovano grottesco un deputa… - AlessandroBiz11 : @antartide__ Il concerto di @nickcave che avrei dovuto vedere a Giugno all’auditorium di Roma. Purtroppo, per i mot… - icabosch : RT @MusicTvOfficial: .@ilvolo in concerto il 14 agosto all'Opera Garnier Monte-Carlo. La serata si inserisce nel calendario di appuntamenti… -