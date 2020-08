"Come ho fatto a perdere contro di voi!", svelate le frasi con cui Sarri s'è messo contro lo spogliatoio (Di domenica 9 agosto 2020) "Ma Come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi", disse Maurizio Sarri dopo una partita della scorsa pre-season a Singapore, contro il Tottenham, persa e giocata malino. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Come fatto Azzolina, “auto-assunta come dirigente? Salvini non sa di cosa parla” Orizzonte Scuola Carolyn Smith: “La prima chemio del lockdown è stata una tragedia. Pensateci prima di attaccarmi”

Carolyn Smith non ha mai nascosto la sua malattia e non ha mai evitato di parlare anche delle sofferenze vissute nel corso di più di cinque anni di continui interventi e terapie che hanno sfibrato il ...

Aborto, Speranza: "Nelle nuove linee guida farmacologico fino alla nona settimana"

"Le nuove linee guida, basate sull'evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. E' un passo avanti impor ...

