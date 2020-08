Casalinghe, che beffa: una manciata di centesimi a testa dal Decreto Agosto (Di domenica 9 agosto 2020) Sono tre i milioni di euro previsti nel nuovo testo in favore delle Casalinghe. Considerando le oltre sette milioni di donne aventi diritto, per ognuna di loro sono previsti circa 40 centesimi a testa. Il completamento del Decreto Agosto è ormai prossimo ad arrivare. Dopodichè toccherà alle Camere esaminarlo e votarlo per l’eventuale approvazione e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

