Beirut, dopo l’esplosione la rivolta: morto un poliziotto (Di domenica 9 agosto 2020) Situazione sempre più tesa e difficile in Libano: mentre ancora si stanno contando le vittime dell’esplosione, esplode la rabbia della popolazione. Un agente di polizia morto, almeno altri 70 poliziotti feriti, circa venti arresti: è questo al momento il bilancio degli scontri esplosi ieri a Beirut. La Direzione Generale delle Forze di Sicurezza Interna del … L'articolo Beirut, dopo l’esplosione la rivolta: morto un poliziotto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tg3web : A Beirut, 4 giorni dopo le esplosioni, migliaia di manifestanti affollano da ore piazza dei Martiri, con forche e s… - chetempochefa : La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella su… - RaiNews : #Libano Un poliziotto morto e 730 persone ferite è il bilancio delle violente proteste a Beirut contro la classe di… - laregione : Beirut, prime dimissioni in governo dopo l'esplosione - Ravenna24ore : Dopo l’esplosione di Beirut, anche a Ravenna sale la paura per il nitrato di ammonio al porto -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut dopo

Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via da Beirut, devastata da due potenti esplosioni. Hasan – citato dai media locali – afferma infatti che materiali ...E' di un agente di polizia morto e 728 feriti il bilancio degli scontri scoppiati ieri a Beirut in quella che è stata soprannominata la giornata della rabbia, che ha visto la popolazione scendere in s ...