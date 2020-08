Virus, boom di contagi in Francia: a Parigi con la mascherina. Spagna più infetta d'Europa (Di domenica 9 agosto 2020) La seconda ondata della pandemia in Europa, ormai, non riguarda più soltanto i Balcani. La Spagna ne è pienamente «immersa», hanno certificato i suoi esperti, ed è... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus, Toninelli contro Salvini: "Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare"

“Quanto è bruta la politica finalizzata al voto… Salvini ha dato del criminale al governo per aver disposto le chiusure. Le misure del governo hanno salvato 600mila vite umane. E noi dobbiamo stare a ...

Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena

Se fossero atterrati un solo minuto prima non avrebbero avuto problemi. E invece 158 passeggeri del volo Nizza-Oslo della compagnia scandinava SAS dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, pe ...

