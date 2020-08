Traffico Roma del 08-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 8 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione per un nuovo aggiornamento dopo l’incidente di un’ora fa si guida ora e regolarmente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina ed Ardeatina mentre si mantiene sempre scorrevole la circolazione sul tratto interno raccomandiamo ancora prudenza per la chiusura causata da un incendio su via del Foro Italico Dove rimane in vigore il divieto di transito tra via Salaria viale Tor di Quinto In entrambe le direzioni è sempre a causa di un incendio continua a essere sospesa la linea ferroviaria Roma Civita castellana Viterbo tra le azioni di Flaminio e Montebello nello specifico il rogo si è sviluppato nei pressi della stazione Monte antenne delle comune di Fontenuova Questa sera c’è l’isola pedonale per l’occasione chiusa via Nomentana tra ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incis… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incisa… - romadailynews : Traffico Roma del 08-08-2020 ore 17:30: Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione per un… - stormi1904 : RT @baglivo_s: Viale della Moschea, altezza stazione Acqua Acetosa, poco fa. Gravissimo incendio divampato in un deposito auto, alta colonn… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Incendio in un autodemolitore di Roma Nord. Una nube nera è visibile da diverse zone della città

Alle 12.15 in via del Foro Italico a Roma si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da Villa Borghese e da tanti altri punti, anche distanti, della città. A causarla un incendio che ha interessato ...

Poliziotti da ricordare, Ninni Cassarà

Ninni Cassarà, nacque a Palermo nel 1947 e fu vice-questore aggiunto e vice-capo della Squadra Mobile di Palermo a capo della sezione investigativa. Scelse la polizia a 25 anni,rinunciando all'ultimo ...

Alle 12.15 in via del Foro Italico a Roma si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da Villa Borghese e da tanti altri punti, anche distanti, della città. A causarla un incendio che ha interessato ...Ninni Cassarà, nacque a Palermo nel 1947 e fu vice-questore aggiunto e vice-capo della Squadra Mobile di Palermo a capo della sezione investigativa. Scelse la polizia a 25 anni,rinunciando all'ultimo ...