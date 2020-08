Tennis, Wta Palermo: avanti Camila Giorgi, fuori Errani e Cocciaretto (Di sabato 8 agosto 2020) mancato davvero pochissimo, per chiudere la giornata dei quarti di finale del Wta Palermo con un bilancio tricolore di zero su tre. Invece, a salvare l'Italia ci ha pensato Camila Giorgi , capace di ... Leggi su gazzetta

sportface2016 : Ecco il tabellone del #Wta di #Praga con #Giorgi e #Paolini - sportface2016 : Gatto-Monticone subito out dal #Wta di #Praga - predator64tina : Palerme : Fiona Ferro domine Sara Errani et file en demi-finales - Tennis - WTA - Palerme - SanMarino_RTV : #tennis #WTAPalermo: #CamillaGiorgi annulla due match point e conquista la #semifinale - apicella57 : RT @lorenzofares: Nel celebrare una IMPRESSIONANTE Camila #Giorgi ???? in semifinale al @LadiesOpenPA (annulla 2 MP a @D_Yastremska ???? e vinc… -