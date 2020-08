Sergio Mattarella offeso su Twitter: 46enne perquisito dai carabinieri in provincia di Lecce (Di sabato 8 agosto 2020) Aveva scritto diversi post su Twitter in cui offendeva il Presidente della Repubblica, per fatti che riguardavano l’esercizio delle sue funzioni e la sua vita privata. Un 46enne residente in provincia di Lecce è stato perquisito dai carabinieri del Ros con l’accusa di avere offeso l’onore e il prestigio del Capo dello Stato. Il provvedimento – si legge in una nota- rientra in un più ampio contesto investigativo in cui è impegnata la Procura della Repubblica di Roma. Nel più recente periodo, infatti, “sono state rilevate nel web un crescendo di condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato, che appaiono frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più importanti istituzioni del ... Leggi su ilfattoquotidiano

