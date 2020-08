Regionali, Caldoro attacca su Fb: Con De Luca disgrazia e fallimento (Di sabato 8 agosto 2020) “De Luca ha la doppia faccia della disgrazia e del fallimento. Con il governo PD-M5S ha chiuso la Campania senza motivo”. Lo scrive sui social Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. “Cosi’ dicono – rilancia Caldoro – le carte del CTS finalmente rese pubbliche. Cosi’ ha avuto ‘mano libera’ su soldi, appalti e voto di scambio. De Luca ha adottato misure addirittura piu’ restrittive causando il fallimento di imprese e attivita’ economiche, che adesso rischiano di cedere al potere di ricatto della camorra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

