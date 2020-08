Pirlo, quel parametro zero di lusso che diventa l’allenatore di Cristiano (Di sabato 8 agosto 2020) quella tra La Juventus e Andrea Pirlo è una lunga storia d’amore iniziata nell’estate del 2011 dove venne acquistato a parametro zero. Prima della Juve un grande passato con il Milan, ben nove stagioni. Ha esordito in maglia bianconera l’11 settembre 2011 contro il Parma, gara nella quale ha realizzato gli i suoi primi assist. Ha segnato il primo gol in maglia bianconera nella partita Juventus-Catania del 18 febbraio 2012, con una delle sue perle su punizione. Nell’11 marzo 2012 contro il Genoa, ha disputato la 400ª partita in Serie A. e in quella stagione ha fatto 13 assist e 3 reti in campionato. L’AIC lo ha premiato con il titolo di miglior calciatore assoluto della Serie A. Grazie alle sue grandi prestazioni è ... Leggi su alfredopedulla

capuanogio : “Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore”. #Pirlo lo diceva nel 2013 ad @AAlciato. Poi ha… - gdinOtac : RT @capuanogio: “Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore”. #Pirlo lo diceva nel 2013 ad @AAlciato. Poi ha staccato… - EMIGOAL : RT @capuanogio: “Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore”. #Pirlo lo diceva nel 2013 ad @AAlciato. Poi ha staccato… - albertomarti : RT @capuanogio: “Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore”. #Pirlo lo diceva nel 2013 ad @AAlciato. Poi ha staccato… - HCE__ : RT @capuanogio: “Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore”. #Pirlo lo diceva nel 2013 ad @AAlciato. Poi ha staccato… -