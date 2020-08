Napoli. Piazza Carlo III: Smart investe e uccide una quindicenne (Di sabato 8 agosto 2020) Un gravissimo incidente stradale ha scosso Napoli. Due ragazze sono state investite in Piazza Carlo III mentre attraversavano la strada. Una ragazza di 15 anni è morta, la sua amica di 14 ha invece rimediato una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni. Ad investirle una Smart guidata da un giovane di 21 anni. Gli agenti del sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, diretti dal capitano Antonio Muriano, gli hanno ritirato la patente. Il conducente è stato condotto in ospedale per i prelievi ematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Chiesta l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le due ragazzine abitavano a Calata Capodichino, non molto lontano dal luogo dell’incidente, avvenuto ... Leggi su laprimapagina

A Napoli una ragazza di 15 anni muore investita da un'auto guidata da un 21enne. Stavano attraversando la strada quando un'auto che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite

