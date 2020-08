Mara Carfagna corteggiata. No, non è Renzi, chi è disposto a cederle la presidenza del suo partito (Di sabato 8 agosto 2020) Forza Italia decimata da Carlo Calenda? I continui viavai verso porti più sicuri come la Lega e Fratelli d'Italia fanno temere il peggio a Silvio Berlusconi. Il Cav ora deve tenere sotto controllo anche Azione, il partito dell'ex piddino che, stando ai sondaggi, è avanti anche a Matteo Renzi. Dopo l'addio del forzista Enrico Costa, naufragato da Calenda, il Fatto Quotidiano rivela la mossa di quest'ultimo: ammiccare agli azzurri scontenti. Ma c'è di più perché secondo il quotidiano di Marco Travaglio Calenda starebbe puntando a Mara Carfagna, tanto da offrirle addirittura la presidenza del partito. La vice presidente della Camera - racconta il Fatto - per ora ha declinato, ma è tentata. “A Montecitorio lo scontento ... Leggi su liberoquotidiano

mariaederaM5S : Appena votato in ufficio di presidenza la sospensione dai lavori d’aula di Vittorio Sgarbi dopo le offese sessiste… - elenabonetti : La proposta di @mara_carfagna è in linea con il progetto di #decontribuzione che ho annunciato. Era e rimane mia in… - Libero_official : Retroscena sul vero obiettivo di Carlo #Calenda: avere Mara #Carfagna alla presidenza di Azione… - AlbertoFissore1 : @mara_carfagna @demagistris Spettacolare... - ulisse62 : @mara_carfagna L' unico modo per aiutare veramente il Sud è la lotta alla mafia. Già che ci sono esprimo i miei com… -