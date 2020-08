Mamma scomparsa col figlio in autostrada: è suo il cadavere rinvenuto (Di sabato 8 agosto 2020) Sarebbe di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa da lunedì con il figlio Gioele di 4 anni il cadavere della donna sfigurata ritrovata nelle campagne di Caronia nel messinese. Secondo fonti investigative il marito Daniele Mondello avrebbe riconosciuto la fede della moglie con il nome dell’uomo. Non solo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos anche alcuni vestiti e le scarpe. Per avere l’identificazione del corpo, devastato dagli animali selvatici e quindi irriconoscibile, verrà eseguito comunque il test del Dna. La donna è scomparsa da lunedì pomeriggio, dopo un incidente in auto. Da allora ha fatto perdere e sue tracce. Riprenderanno all’alba di domenica le ricerche del bambino per cui saranno utilizzati anche cani molecolari. È stata rintracciata, invece, ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Mamma scomparsa Il marito l'avrebbe riconosciuta dai vestiti e dalla fede

