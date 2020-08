L’ex tronista Ludovica Valli confessa: “Ho un problema di salute” (Di sabato 8 agosto 2020) Momento difficile per Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer da 1,7 milioni di follower, ha confessato di non stare bene, sia fisicamente che psicologicamente, sul suo profilo Instagram. Valli ha rassicurato i fan di aver fatto degli accertamenti, su cui darà notizie a breve. Al momento l’influencer si trova a Ibiza, dove presto verrà raggiunta dalla madre. Ludovica Valli: problemi di salute per l’ex tronista In un post Ludovica Valli confessa i problemi di salute: “Non è banale fermarsi a pensare a se stessi in maniera ferma e seria“, scrive annunciando i tormenti dell’ultimo periodo. Nonostante il tentativo ... Leggi su thesocialpost

