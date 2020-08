La instant-nostalgia (Di sabato 8 agosto 2020) Gli anni Sessanta. Gli anni Ottanta. Un disco. Un film. Una foto. Un profumo. Bastava niente, a volte, per riportarci indietro con la memoria. Una volta la nostalgia veniva chiamata «ipocondria del cuore» quando scattava il «mi ritorna in mente» di un meccanismo straordinario (e perverso): desideravamo ardentemente un tempo che non esiste più o che non è mai esistito. Meglio viaggiare all’indietro. Perché il passato, si sa, è sempre migliore del presente. Più sereno, più onesto, più innocente. Fino a poco tempo fa, definire «nostalgici» era come dire fascisti, monarchici, reduci del regno delle due Sicilie. La nostalgia infatti è un’invenzione moderna, sebbene la radice del termine sia greca (nostos è il ritorno, algos il dolore: è il dolore pensando al ritorno). Leggi su vanityfair

