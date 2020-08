La doppia opportunità che ci arriva dalla pandemia (Di sabato 8 agosto 2020) Scritto con il deputato PD Pietro Navarra La crisi epidemiologica che ha colpito l’Italia ci offre una duplice opportunità: la possibilità di affrontare i grandi problemi strutturali dell’Italia e l’opportunità di avere a disposizione risorse impensabili prima dell’emergenza sanitaria. Se il nostro Paese vuole coglierle entrambe puntando alla crescita di lungo periodo ha la necessità, oggi come non mai, di mettere l’uomo al centro della sua strategia di politica economica attraverso un deciso cambio di rotta nell’attenzione che rivolgerà al settore della sanità e della formazione. Vi spieghiamo, a nostro avviso, il perché.Viviamo in un mondo in cui il lavoro sta cambiando in larga parte per effetto di due fenomeni, interconnessi tra loro, che già da qualche tempo contraddistinguono il ... Leggi su huffingtonpost

