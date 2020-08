Juventus, Paratici: “Pirlo una decisione juventina, un predestinato. Tutto sull’esonero di Sarri” (Di sabato 8 agosto 2020) Fabio Paratici spiega le mosse della Juventus.Giornata caldissima in casa della Juventus, dove in pochissime ore sono stati portati a termine cambiamenti radicali: nel pomeriggio è stato infatti esonerato il tecnico Maurizio Sarri, proprio il giorno dopo la sconfitta contro il Lione e la conseguente eliminazione dalla Champions League. In serata poi, è stato nominato anche il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Pirlo, che poco tempo fa era stato scelto alla guida dell'Under 23.Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici, Chief Football Officier della Juventus, ha spiegato le motivazioni legate all'esonero di Sarri e alla scelta di Pirlo come suo sostituto:"Le nostre valutazioni le avevamo già fatte tra di noi, non è una partita che ... Leggi su mediagol

