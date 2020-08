Jonas Cuarón dirigerà un film Netflix per famiglie sul Chupacabra (Di sabato 8 agosto 2020) Il regista Jonas Cuarón, è stato scelto per dirigere un film ancora senza titolo per Netflix, che affronterà il tema dei Chupacabra in modo particolare. Il Chupacabra, leggendario mostro delle storie latino-americane, può diventare una creatura da salvare? Jonas Cuaròn crede di sì e per questo dirigerà per Netflix il film su questo animale folkloristico. Si è soliti credere che quando si parla del Chupacabra, una sorta di grosso canide dai tratti vampireschi che "succhia" il sangue di capre e altri animali, secondo alcuni racconti del Sud e del Centro America, si debba fare i conti con una storia dell'orrore. Ma stando all'idea del nuovo film di Jonás ... Leggi su movieplayer

