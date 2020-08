Giacomo Lasorella presidente Agcom, per l’authority Conte e Patuanelli scelgono il vicesegretario generale della Camera (Di sabato 8 agosto 2020) Sarà Giacomo Lasorella, vicesegretario generale della Camera, il nuovo presidente dell’Autorità garante per le telecomunicazioni, il cui consiglio a luglio è stato rinnovato da Camera e Senato per i prossimi sette anni. Il consiglio dei ministri venerdì sera ha approvato l’avvio della procedura per la sua nomina su proposta del premier Giuseppe Conte, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli.. Giacomo Lasorella, fratello della giornalista Carmen, è entrato alla Camera come consigliere parlamentare nel 1989 e per 12 anni è stato il capo del servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano

