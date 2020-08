Di Maio-Salvini, rissa sui migranti: "Sono diminuiti". "Non è vero, migliaia in fuga dai centri" (Di sabato 8 agosto 2020) C'eravamo tanto amati. Gli ex alleati Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a punzecchiarsi ogni volta che ce ne è occasione. E quando si parla di migranti il clima politico si scalda immediatamente. Ogni estate lo scontro si anima con scambi di accuse, risposte piccate e dichiarazioni di fuoco. Il 2020 ovviamente non fa eccezione, anche se dallo scorso anno i protagonisti Sono cambiati. O meglio, hanno "cambiato posto". Oggi Matteo Salvini, poco più di 12 mesi fa responsabile del Viminale, da leader del primo partito di opposizione punta il dito verso il governo: «Per andare in spiaggia si chiede la mascherina, a quelli che sbarcano a Lampedusa chi la chiede? E il distanziamento, i sacrifici, l'attenzione?», punge il segretario leghista. Che tenta di ... Leggi su iltempo

LucaBizzarri : Guardate Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio e Conte. Poi guardate lui, sentiamoci brutti. - VittorioSgarbi : #OpenArms Autogol del Senato. Salvini sarà costretto a una chiamata di correo con Conte e Di Maio, che sono stati c… - LegaSalvini : Governo in barca sui migranti, che teatrino tra Pd e M5s. E Salvini inchioda Conte: è ricominciata la pacchia. - tempoweb : c'eravamo tanto amati #immigrazione #coronavirus #luigidimaio #matteosalvini #8agosto - AndreaSorgenta : @Mov5Stelle @MicheleGubitosa Guarda che la legge è stata fatta sotto al governo di maio/Salvini.... Xke narrate così tante MERDATE -