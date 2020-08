Barcellona-Napoli 3 1: fine primo tempo (Di sabato 8 agosto 2020) 45' RIGORE Napoli, Contatto di Rakitic su Mertens, viene poi finalizzato da Insigne, è 3-1 44' RIGORE Barcellona, finalizzato da Suarez, è 3-0 30' Gol di messi annullato dal Var per tocco di mano 23' ... Leggi su globalist

NetflixIT : A poche ore da Barcellona-Napoli, ‘O Mohicano ha un messaggio molto importante da condividere. - annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - SkySport : Barcellona-Napoli, le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League - proprioimeglio : Barcellona ex squadra. Napoli mi piace un sacco. Bravo Rino. #BarcellonaNapoli - vicentep_14 : RT @Ruttosporc: Trasformare il pre-partita di Barcellona-Napoli in 45 minuti di discussione su Pirlo con intervista a Paratici è una mancan… -

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Inacio Pià, ex calciatore di Napoli ed Atalanta tra le tante. Inacio Pià si è soffermato sul finale di stagione ...Opta rilancia un dato su Barcellona Napoli, in merito alla rete siglata su rigore da Lorenzo Insigne allo scadere del primo tempo. «Lorenzo Insigne è il primo italiano della storia a segnare nella mod ...