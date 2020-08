Andrea Pirlo, che allenatore sarà: quell’idea di calcio che nasce da un pallone attaccato ai piedi (Di domenica 9 agosto 2020) Una strada tracciata per lui da Agnelli che lo aveva presentato dieci giorni fa come allenatore dell’Under 23. «Le responsabilità ce le ho da quando avevo 14 anni» Leggi su corriere

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - FBiasin : 'L'Under 23 della #Juventus ringrazia il tecnico Andrea #Pirlo per il lavoro svolto e spera che il prossimo rimanga almeno una settimana'. - ceccef2 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - PassioneCalc10 : RT @MarcoTardelli82: In bocca al lupo per questa nuova avventura Andrea! Sono certo che sarai un grande allenatore. ?????? #Pirlo #Juventus… -