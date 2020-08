Torino, Cairo: “Giampaolo un maestro del calcio” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Marco Giampaolo e’ un maestro di calcio e ha fatto bene in tante piazze. Ora possiamo iniziare il nostro percorso insieme”. Queste le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, durante la conferenza stampa di presentazione di Giampaolo come nuovo allenatore dei granata . “Nei miei 15 anni lo avevo cercato gia’ due volte – ha aggiunto ai microfoni di Torino Channel – ma era legato prima con il Cagliari, poi con il Siena, e di conseguenza non se ne fece nulla”. Il Torino riparte dalla scelta di Giampaolo dopo una stagione deludente: “Non possiamo certo essere contenti, eravamo partiti con altre aspettative e abbiamo conquistato la salvezza, che era l’obiettivo minimo. Moreno Longo e il suo staff: nonostante siano arrivati in un momento ... Leggi su sportface

Il club granata, quest’oggi in un comunicato ufficiale, ha riferito: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tec ...

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Belli ...

