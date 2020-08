Tiziano Ferro: "Ecco l'auto donata con il mio compenso di Sanremo" (Di venerdì 7 agosto 2020) "Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia “goccia” in quel mare di amore e di bene che @avislatina.it genera ogni giorno". Inizia così il messaggio postato sui social da Tiziano Ferro per mostrare l'auto che ha donato all'Avis di Latina con il cachet del Festival di Sanremo di febbraio scorso. Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis. E di nuovo: Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la 𝙀 maiuscola ve lo sapranno raccontare. 07 agosto 2020 17:54. Leggi su blogo

