The Legend of Zelda: Ocarina of Time sta per tornare? Nintendo registra un nuovo marchio per il gioco (Di venerdì 7 agosto 2020) In questo momento, i fan di Zelda sono in trepidante attesa del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Non sappiamo quasi nulla sul gioco attualmente, e certamente non uscirà quest'anno. Bene, nel frattempo, è spuntato in rete qualcos'altro che interessa lo storico franchise che potrebbe indicare l'arrivo di un grande classico.Come notato dall'utente Twitter Kelios, un nuovo marchio è stato registrato da Nintendo per The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mentre qualcosa del genere di solito non è degno di nota, è curioso notare che non si tratta di un rinnovamento, ma sembra essere un marchio completamente diverso.

