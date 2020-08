Serie A 2020-2021, il borsino degli allenatori (Di venerdì 7 agosto 2020) Gli allenatori della Serie A 2020-2021: le ‘big’ non cambiano, il Torino pensa a Marco Giampaolo. Eusebio Di Francesco a Cagliari. ROMA – Gli allenatori della Serie A 2020-2021. La stagione si è appena conclusa, ma le società sono già al lavoro per la prossima annata visto che la pandemia ha ridotto i tempi. Serie A, il borsino degli allenatori Le idee in Serie A sembrano essere molto chiare. A meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto, le big non cambieranno il proprio tecnico. Sarri, quindi, dovrebbe ripartire alla Juventus come Conte dall’Inter e Pioli dal Milan. Nella Capitale resteranno Fonseca (Roma) e ... Leggi su newsmondo

