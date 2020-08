Roma metropoli futura: l’Anello Verde come sistema strategico della città (Di venerdì 7 agosto 2020) Dalla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene al Parco dell’Appia Antica passando per i parchi Casilino, Tiburtino, Centocelle, Serenissima. È l’Anello Verde, una rete naturalistica e ambientale che riconnette la città con il paesaggio e i suoi spazi pubblici attraverso i nodi dell’Anello Ferroviario, per uno sviluppo sostenibile del territorio. L’Anello Verde è una visione d’insieme che propone una strutturale continuità tra paesaggi, sistemi ambientali e nuova accessibilità dal sistema dell’Anello Ferroviario: una potenzialità mai pienamente attuata del territorio Romano. Una cerniera reale tra i luoghi – spiega il Campidoglio – attraverso una connessione concreta tra la rete del ferro e la ... Leggi su laprimapagina

GRAB_Roma : RT @Mafara72: Il futuro per le grandi #città non può non essere fatto di #piste #ciclabili e biciclette. Le #metropoli diventano più vivib… - EugenioCardi : @AndreBoc1 Lo avrò scritto 1 milione di volte: io vorrei che Roma venisse commissariata, dando ampi poteri ad un co… - totobrocchi : @ritadallachiesa @virginiaraggi Ma piantala cretina, tutte le metropoli mondiali soffrono del problema topi, nessun… - RiganteLeonardo : @AndreaScanzi è così fiero della sindaca che abbiamo a Roma... non parliamo poi di @marcotravaglio ... fosse per lo… - smilypapiking : RT @granmartello: @davidealgebris Qualcosa sugli alleati di governo del M5s lo diciamo? PD ed IV sono corresponsabili nel sostenere costoro… -