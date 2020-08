Osimhen: “Il Napoli è un club glorioso. Spero di fare un passo in avanti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Ai microfoni di Sport1 ha parlato il nuovo attaccante del Napoli, Victor Osimhen. “Spero di fare un passo in avanti con la mia esperienza al Napoli. Ho la possibilità di entrare a far della storia di un club glorioso, in cui hanno giocato dei grandissimi come Maradona, Cavani e Higuain. Voglio fare bene in campionato ma anche aiutare il club in Europa League”. Il nigeriano ha raccontato l’arrivo in Europa. “A Wolfsburg era tutto diverso rispetto alle mie abitudini: clima, cibo e lingua, ho pensato ‘Riuscirò a superarlo’? Avevo solo 18 anni e poco tempo per adattarmi all’Europa. Quando ... Leggi su ilnapolista

