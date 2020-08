Ojo muore per infarto in allenamento, basket sotto shock (Di venerdì 7 agosto 2020) BELGRADO, Serbia, - basket sotto shock per la morte a 27 anni di Michael Ojo , lungo statunitense di origine nigeriana, ex giocatore della Stella Rossa di Belgrado. Durante un allenamento con il ... Leggi su corrieredellosport

