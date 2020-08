Meghan Markle, ecco quando la rivedremo (sempre dalla parte delle donne) (Di venerdì 7 agosto 2020) Meghan Markle torna farsi vedere, seppur soltanto attraverso uno schermo. Venerdì 14 agosto, infatti, interverrà durante l’ultimo giorno della «The 19th Represents Virtual Summit» dove vestirà i panni della giornalista. Come annunciato sui social, la duchessa di Sussex intervisterà Emily Ramshaw, co-fondatrice e CEO della newsroom statunitense che organizza l’intero evento, «The 19th» appunto. https://twitter.com/19thnews/status/1291373477883187202 Leggi su vanityfair

