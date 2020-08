L’essiccazione del pesce, in Vietnam, è una cosa seria (Di venerdì 7 agosto 2020) Le immagini che arrivano da Long Hải, in Vietnam, raccontano la scrupolosa e sistematica essiccazione del pesce, resa possibile dall’umile lavoro dei pescatori locali: dopo aver lavato e pulito gli organi interni, i pesci sono messi brevemente a bagno in acqua salata, per poi essere radunati in vassoi quadrati e cotti al vapore. Questo passaggio richiede dai 5 ai 10 minuti: una volta cucinati vengono esposti al sole per 1/2 giorni, prima della vendita a mercati e ristoranti a livello nazionale. Un procedimento che affonda le proprie radici in epoche antichissime ed è ripetuto con precisione da secoli, attraverso una coreografia geometrica che, vista dall’alto, sembra non lasciare proprio nulla al caso. L’essiccazione del pesce, in Vietnam, è una cosa ... Leggi su wired

