La memoria di Cossiga (Di venerdì 7 agosto 2020) Senza memoria non c’è futuro, è cosa nota, ma vivere, come sonnambuli, senza memoria andando verso il baratro è certamente peggio, ed è quello che ci sta accadendo. Mi viene qui in mente un discorso di Cossiga del 1991, quando il Presidente parlò del Parlamento “fazioso e banditesco” e “prono a tutte le pressioni”. Non è cambiato nulla, ma oggi è tutto più grave. Quindi, riforma istituzionale, ma non come quella organizzata da un boy-scout. Bicameralismo, perché la dualità favorisce la rappresentanza, non la ripete o la rende ridondante. Però, dando a ogni Camera diverse funzioni. In un caso, una delle due Assemblee potrebbe avere la funzione di controllo finanziario o di bilancio, mentre all’altra potrebbero essere ... Leggi su ildenaro

