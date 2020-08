La Juventus su Twitter: “Ci abbiamo messo tutto. I due gol non sono bastati” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Lione. La vittoria per 2-1 contro l’Olympique Lione non è servita dopo la sconfitta in casa dei francesi nel mach d’andata. Questo il tweet del club bianconero al termine del match: “Ci abbiamo messo tutto. Ci abbiamo messo due gol. Non sono bastati. A Lisbona andrà l’OL”. FT Ci abbiamo messo tutto. Ci abbiamo messo due gol. Non sono bastati. A Lisbona andrà l'@OL.#JuveOL pic.Twitter.com/46JsTfwhDk — JuventusFC (#Stron9er ) (@Juventusfc) August 7, 2020 L'articolo La ... Leggi su alfredopedulla

