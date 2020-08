Imprenditore bresciano in balia dei ladri: quarto colpo in villa in 5 mesi (Di venerdì 7 agosto 2020) E' il quarto furto in meno di cinque mesi, il secondo in poco più di due settimane, ai danni della proprietà di Raffa di Puegnago dell'Imprenditore Giorgio Buffoli: i banditi sono entrati in azione ... Leggi su bresciatoday

MarinellaU : 'Perso 3 milioni di fatturato', imprenditore bresciano denuncia il Governo - QuiBrescia -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore bresciano Imprenditore bresciano in balia dei ladri: quarto colpo in villa in 5 mesi BresciaToday Imprenditore bresciano in balia dei ladri: quarto colpo in villa in 5 mesi

E' il quarto furto in meno di cinque mesi, il secondo in poco più di due settimane, ai danni della proprietà di Raffa di Puegnago dell'imprenditore Giorgio Buffoli: i banditi sono entrati in azione pr ...

L’imprenditore del Sud furioso "È stata una scelta senza motivo"

di Antonio Troise È sconcertato, Gianluigi Cimmino, napoletano, a capo di Pianoforte Holding, società che controlla i marchi Carpisa (valigeria e accessori da viaggio) Jacked e Yamamay (intimo e costu ...

E' il quarto furto in meno di cinque mesi, il secondo in poco più di due settimane, ai danni della proprietà di Raffa di Puegnago dell'imprenditore Giorgio Buffoli: i banditi sono entrati in azione pr ...di Antonio Troise È sconcertato, Gianluigi Cimmino, napoletano, a capo di Pianoforte Holding, società che controlla i marchi Carpisa (valigeria e accessori da viaggio) Jacked e Yamamay (intimo e costu ...