Il Conte 2 approva Dl agosto ma “salvo intese”. Per le norme quindi si vedrà (Di venerdì 7 agosto 2020) Misure per 25 miliardi, tutti in deficit, che rappresentano l'ultimo tassello del pacchetto da 100 miliardi di euro di decreti varati dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Con interventi come la proroga della cig e dello stop ai licenziamenti, lo sconto contributivo per le imprese del Mezzogiorno, risorse per un miliardo nel biennio per la ripartenza della scuola e nuovi rinvii fiscali. Il decreto agosto è stato approvato dal Consiglio dei ministri ma, ancora una volta, "salvo intese".In pratica, di nuovo un decreto legge approvato nel titolo, poi per le norme – tantissime – si vedrà. In sostanza, si gioca sulla vita degli italiani con 25 miliardi sui quali il Conte 2 fatica a trovare l’accordo. "Sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri - ha ... Leggi su ilfogliettone

