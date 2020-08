Fratelli d’Italia, la provocazione del consigliere Nonno: “Trasformiamo la cripta del Duce in museo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La cripta di Benito Mussolini a Predappio diventi un museo. La proposta, che rischia di aprire l’ennesima polemica, arriva da Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli e candidato nella lista di Fdi alle prossime regionali. “La cripta del Duce può diventare un museo. Non sarebbe revisionismo, non sarebbe apologia ma storia. Negarla, cancellarla non ha senso. Sarebbe un atto di civiltà. Si può discutere senza tifoserie” scrive Nonno sul profilo fb rilanciano un articolo de La Stampa sull’ipotesi di trasformare la cripta del Duce, che ogni anno richiama visitatori e nostalgici, in un museo permanente. L'articolo Fratelli ... Leggi su anteprima24

