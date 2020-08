Francesca Cipriani determinata nella sua conquista | La verità su Can Yaman (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Cipriani è sempre più determinata nella sua conquista. La donna ha perso la testa per Can Yaman e ha deciso di svelare tutta la verità sul loro incontro, con progetti futuri molto importanti. Nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Francesca Cipriani, che aveva ammesso di essersi perdutamente innamorata dell’attore Can … L'articolo Francesca Cipriani determinata nella sua conquista La verità su Can Yaman proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

