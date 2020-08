Fiumicino, nidi comunali, Calicchio: ‘Nuove graduatorie che includono l’ampliamento dei posti’ (Di venerdì 7 agosto 2020) “A seguito del decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto che approva le linee guida della Conferenza unificata Stato-Regioni-Upi-Anci del 31 luglio per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni, abbiamo provveduto ad annullare le graduatorie definitive dei nidi comunali pubblicate lo scorso 27 luglio”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “La decisione si è resa opportuna – spiega – in quanto le nuove linee guida prevedono la possibilità di accesso ai nidi dello stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. Pertanto non è più necessaria l’esclusione dei nuovi iscritti comunicata in precedenza, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

