Coronavirus, Rezza: “Casi in aumento e si abbassa età dei contagiati, bisogna continuare con atteggiamenti prudenti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il numero di casi Coronavirus “tende ad aumentare rispetto alla scorsa settimana, Rt resta intorno ad uno, ma supera l’unità in diverse Regioni, si abbassa l’età delle persone colpite da Covid”, così, commentando gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Rezza sottolinea anche che ci sono “diversi focolai”, molti dei quali “innescati da casi importati”. “Anche se migliore rispetto ad altri Paesi, la situazione epidemiologica italiana merita molta attenzione – ribadisce il professore – bisogna che la popolazione continui a mantenere comportamenti prudenti e bisogna essere molto attenti e intervenire ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, oltre 400 nuovi positivi. Cala l'età dei contagiati

Continuano a salire - e tornano a superare quota 400 - i contagi per coronavirus in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (ieri 384) ...

