Chievo-Spezia (sabato, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 7 agosto 2020) Gara d’andata delle semifinali Playoff di Serie B e lo Spezia di Italiano entra in gioco sfidando al Bentegodi il Chievo di Aglietti. Padroni di casa usciti da una sfida rocambolesca contro l’Empoli, grazie ad un pareggio dopo i tempi supplementari che ha permesso loro di staccare il pass per il turno successivo. 3 rigori sbagliati … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

