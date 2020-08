Centauro investe una 17enne a Piano Cappelle: entrambi all’ospedale in codice rosso (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brutta disavventura per una 17enne investita in Contrada Piano Cappelle, in prossimità dell’Istituto Agrario, da una moto di grossa cilindrata, guidata da un 30enne. La ragazza stava passeggiando al momento e avrebbe attraversato senza accorgersi dell’arrivo del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso del 118 e della Rianimativa. entrambi sono stati trasportati in codice rosso al San Pio: la 17enne per un trauma cranico, il 30enne per la frattura di femore, tibia e perone. L'articolo Centauro investe una 17enne a Piano Cappelle: entrambi ... Leggi su anteprima24

