Belén e Gianmaria Antinolfi, si sono detti addio: arriva la conferma (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarebbe già finita la storia (flirt? Relazione? Difficile dirlo) tra Belen Rodriguez e Giovanni Maria Antinolfi: non se ne conoscono i motivi, ma i due non si vedrebbero da un po’ ed a raccontarlo è la ex di lui, che avrebbe parlato con l’imprenditore che avrebbe confidato il suo malessere. Chi è la ex di Gianmaria Antinolfi Mariela Ballesteros è stata la fidanzata di Antinolfi fino al 2018, anno in cui i due hanno smesso di stare insieme, ma hanno continuato ad essere amici. Ora Mariela sta con Andrea Celin e, proprio davanti al locale del suo fidanzato, avrebbe incontrato l’ex fidanzato. Le parole di Antinolfi su Belèn Rodriguez A Chi ha poi rivelato che Antinolfi sarebbe rimasto particolarmente ferito dalla fine dei ... Leggi su thesocialpost

