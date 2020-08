Barcellona-Napoli, Gattuso: “Servirà una grande prestazione, sono una squadra unica. Le condizioni di Insigne…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma domani sera.Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida europea contro i blaugrana: "Sappiamo che per noi sarà una partita molto molto difficile. Sappiamo che tipo di squadra è il Barcellona e sappiamo che noi dovremo fare una grande prestazione, sia tecnica che tattica, e forse non basterà nemmeno. Sappiamo di affrontare grandi campioni, serve una grande partita per uscire con un buon risultato. Li abbiamo colpiti sempre sul palleggio. Quando hanno palla il Barcellona è a loro agio, quando non ce l'hanno non sono a loro agio. ... Leggi su mediagol

