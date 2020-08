"Ah, lo voleva Giuseppe Conte". Lockdown, la vergogna del premier: alla Chirico basta un tweet (Di venerdì 7 agosto 2020) Il caso del giorno, anzi della settimana, dagli sviluppi potenzialmente clamorosi, è quello dei verbali del Cts desecretati: prima quelli sul Lockdown nazionale, poi quelli sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. E in ogni caso, sono guai per Giuseppe Conte. E ad Annalisa Chirico, per mettere all'angolo il premier, basta lo spazio concesso da un tweet. Dove scrive: "Non ho capito perché il governo ha optato per un Lockdown generalizzato su tutto il territorio nazionale, a fronte di situazioni epidemiologiche abissalmente diverse - premette -. Non era neanche l'indicazione del famigerato Comitato tecnico scientifico. Ah, lo voleva Giuseppe Conte", conclude con feroce ... Leggi su liberoquotidiano

La battaglia legale non finisce: "Il governo dica tutta la verità"

