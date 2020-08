Trump punito per le bugie sul coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Donald Trump ha pubblicato un post sui social in cui ha scritto che i giovanissimi sono "quasi immuni" al coronavirus, ma è una falsità e per questo Facebook ha rimosso il post e Twitter ha addirittura bloccato la pagina della sua campagna su cui l'aveva postato fino alla rimozione del post.Un portavoce di Facebook, in una dichiarazione inviata per e-mail, ha spiegato:"Questo video contiene false affermazioni sul fatto che una categoria di persone sia immune al Covid-19, il che è una violazione delle nostre politiche riguardo alla dannosa disinformazione sul Covid"Quando in conferenza stampa è stato chiesto un commento a Trump, lui ha fatto parzialmente marcia indietro dicendo che si stava riferendo alle conseguenze delle malattie in generale sui più giovani. Il motivo per cui fa affermazioni di ... Leggi su blogo

