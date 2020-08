“Toh, chi porta al Gf Vip". Colpaccio clamoroso per Signorini: ascolti assicurati per Mediaset (Di giovedì 6 agosto 2020) Patrizia De Blanck e non solo. Al Grande Fratello vip arrivano tanti personaggi, ma la super contessa dei salotti romani svela i segreti del reality di Alfonso Signorini. Insomma potrebbero arrivare anche Gabriel Garko ed Elisabetta Gregoraci. Colpaccio di super Alfonso, che da settembre torna in tv. La contessa, intanto, potrebbe gareggiare con sua figlia Giada (come avvenne ai tempo dell'Isola dei famosi). Ma conoscendo il carattere fumantino della De Blanck potremmo aspettarci di tutto. Oltre a Garko - il cui nome è stato spesso avvicinato a Gabriele Rossi (attore ex gieffino, paparazzato di recente con Rocco Casalino) - confermata anche la presenza di Flavia Vento. Che torna in pista. Anzi in video, dopo anni di assenza. Leggi su liberoquotidiano

