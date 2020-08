Scuola, ministero e sindacati firmano il protocollo sicurezza (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ministero dell’istruzione e i sindacati Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals hanno firmato ieri il protocollo sicurezza per il rientro a Scuola del 14 settembre. «Le scuole possono ora disporre di un concreto supporto per definire le modalità organizzative» sostengono i sindacati. Ma la Gilda non ha firmato: «Al di là delle buone intenzioni, molti istituti avranno serie difficoltà a causa della mancanza di spazi e personale». Il protocollo stabilisce che ci saranno meno alunni nelle classi; test … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AzzolinaLucia : Oggi al Ministero mi è venuta a trovare la Sindaca @virginiaraggi. Anche Roma è al lavoro sul ritorno a scuola di s… - MIsocialTW : Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripr… - AzzolinaLucia : Come si farà a scuola a mantenere la distanza di sicurezza di un metro, richiesta dal Cts del Ministero della Salut… - ElisaEvangelis2 : RT @falitalia: Perché non ci sarebbe conflitto di interessi? E' ministra, gestisce lei la scuola. #Azzolina che fa parte del #M5S, quelli c… - Maria26046585 : RT @AzzolinaLucia: Oggi al Ministero mi è venuta a trovare la Sindaca @virginiaraggi. Anche Roma è al lavoro sul ritorno a scuola di settem… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ministero Scuola, ministero e sindacati firmano il protocollo sicurezza Il Manifesto Scuola, firmato il Protocollo sicurezza: su ingressi scaglionati decidono gli istituti

Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, il Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche per ...

Scuola, firmato il protocollo sicurezza ecco come si tornerà a settembre

ROMA - Il ministero dell’Istruzione ha sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. «Si tratta di un accordo importante che conti ...

Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, il Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche per ...ROMA - Il ministero dell’Istruzione ha sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. «Si tratta di un accordo importante che conti ...