Scuola, Azzolina “Assumeremo 85mila docenti a tempo indeterminato” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Assumiamo 84.808 docenti a tempo indeterminato. Il ministro Gualtieri ha dato l’ok”. Ad annunciarlo a “In onda” su La7 la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Stiamo lavorando perchè le graduatorie provinciali digitalizzate dei docenti siano pronte tra fine agosto e inizio settembre”, ha aggiunto Azzolina, secondo cui “non c’è distanziamento nella Scuola tra i bimbi da 3 a 6 anni. Non è pensabile, non è possibile”. “Noi – ha sottolineato – abbiamo lavorato in questi mesi per garantire un ritorno in sicurezza dei nostri studenti. Stiamo facendo un lavoro complesso. La didattica digitale non è pensata per i bambini più piccoli. ... Leggi su ildenaro

marcotravaglio : LA BANDA DEL BANDO - Addio scuola. “I sindacati alla Azzolina: ‘La scuola non riaprirà’” (il Giornale, 18.7). Matta… - CarloCalenda : Aspetta però: più a destra di Gori? Più a sinistra di Minniti? Più al centro di Bonaccini e più in altro rispetto a… - davidealgebris : Ma i M5 Scemi li fanno con lo stampino? Perché va bene il Nunero due di Di Maio. Era ovvio fosse ciula. Adesso per… - antonel52837259 : RT @MPenikas: Di nuovo la #Azzolina con una notizia terribile. Un altro disastro di questo governo di 'cialtroni' ed 'incapaci' 85mila #ass… - chojin00 : RT @valy_s: A #inondala7 c’è la min. #Azzolina che spiega che se un bimbo a scuola ha la febbre,viene chiamata la famiglia ma poi è PRESO I… -