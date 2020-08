Sarri “Servono lucidità e calma, il mio futuro non dipende da domani” (Di giovedì 6 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Occorre una grande prestazione. Il Lione è una squadra che durante la stagione si è evoluta molto come solidità difensiva. E' una partita complicata, con un risultato difficile da ribaltare, impossibile da giocare con leggerezza ma dove servono lucidità, pazienza e calma”. Maurizio Sarri chiede questo alla sua Juventus, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione all'Allianz Stadium. Si riparte dallo 0-1 dell'andata e con Dybala in dubbio. “E' nelle mani dello staff medico – non si sbilancia il tecnico bianconero – Proveremo il recupero fino a domani mattina, vediamo l'evoluzione di quello che potrà fare, il livello di disponibilità. Ne parleremo con lui e con i dottori. Ronaldo? Si sta allenando nella maniera giusta, mentalmente la ... Leggi su liberoquotidiano

