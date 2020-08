Rinasce il Centro “E’ più Bello insieme”: inaugurata la sede (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento -Un nuovo inizio, in un nuovo quartiere. Il Centro “E’ più Bello Insieme”, per il suo diciannovesimo compleanno, lascia il rione Libertà e si trasferisce nella nuova sede al rione Ferrovia nei locali che fino a pochi mesi or sono ospitava l’asilo San Pio X. Questo pomeriggio è stato tagliato il nastro della struttura che era stata chiusa per la sua inadeguatezza rispetto alle normative anti Covid lo scorso 3 giugno. Una storia assai particolare quella di queste due Istituzioni per i bambini. La proprietà della San Pio X non aveva le risorse finanziarie per ottemperare agli obblighi strutturali di contrasto al Covid; così ci hanno pensato i genitori dei bimbi del Centro “E’ più Bello ... Leggi su anteprima24

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Rinasce il centro disabili di Noventa grazie alla Fondazione -

Ultime Notizie dalla rete : Rinasce Centro "Piazza Simoncelli, il centro rinasce" il Resto del Carlino La Onlus di Bebe Vio apre in centro a Mogliano

MOGLIANO. Nuovo quartier generale per art4sport in via Matteotti: il centro moglianese rinasce nel segno della solidarietà e dell’associazionismo. La nuova sede della onlus fondata dalla famiglia Vio ...

Rinasce il belvedere di Frosinone, ma i Piloni restano ostaggio del degrado. E di un fallimento

Una giungla nel cuore del centro storico di Frosinone. Nemmeno la rinascita di quello scorcio della parte alta, con l’iniziativa “Le terrazze sul belvedere” che sta richiamando molte persone su Corso ...

MOGLIANO. Nuovo quartier generale per art4sport in via Matteotti: il centro moglianese rinasce nel segno della solidarietà e dell’associazionismo. La nuova sede della onlus fondata dalla famiglia Vio ...Una giungla nel cuore del centro storico di Frosinone. Nemmeno la rinascita di quello scorcio della parte alta, con l’iniziativa “Le terrazze sul belvedere” che sta richiamando molte persone su Corso ...